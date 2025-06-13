البنك المركزي الأمريكي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

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قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وسط توقعات بارتفاع التضخم وانخفاض النمو الاقتصادي.وبعد اجتماع استمر يومين للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بيان أصدره أمس الأربعاء إنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25% و4.5%.وتأتي هذه الخطوة بعد أن أبقى المجلس على سعر الفائدة عند هذا المستوى في اجتماعاته الثلاثة السابقة في يناير ومارس ومايو.وقال المجلس إن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد تراجع، لكنه لا يزال مرتفعا.وقد حافظ البنك على توقعاته بتخفيض سعر الفائدة لهذا العام، متوقعا أن تنخفض إلى 3.9% بحلول نهاية العام، مع احتمال تخفيضها مرتين بمقدار 25 نقطة أساس.وبهذه الخطوة الأخيرة، يظل الفارق البالغ نقطتين مئويتين قائما بين سعر الفائدة الأمريكية ونظيرتها الكورية.