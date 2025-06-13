عودة الرئيس الكوري من قمة مجموعة السبع في كندا

Photo : YONHAP News

عاد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إلى سيول قادما من كندا بعد أن ظهر لأول مرة على الساحة الدولية في قمة مجموعة السبع، وذلك بعد أسبوعين فقط من توليه منصبه.ووصل "لي" إلى قاعدة سيول الجوية في "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي" قادما من كندا في وقت مبكر من اليوم الخميس.وخلال زيارته التي استمرت يومين، عقد "لي" اجتماعات ثنائية مع قادة 9 دول، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا.وفي اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا"، اتفق الجانبان على استئناف الدبلوماسية المكوكية وتعزيز العلاقات بين البلدين بمناسبة مرور 60 عاما على تطبيع العلاقات الدبلوماسية.كما شارك الرئيس "لي" في جلسات مجموعة السبع حول أمن الطاقة، حيث قدم سياسات كوريا الجنوبية في مجال الطاقة.ومن ناحية أخرى، أُلغيت القمة التي كانت مقررة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بسبب عودة "ترامب" المبكرة إلى واشنطن، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.ومن المقرر أن يترأس الرئيس "لي" اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الخميس في المكتب الرئاسي.