كوريا تنفق 37 مليار دولار لتصبح واحدة من أكبر 5 قوى ثقافية عالميا

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قررت الحكومة الكورية ضخ مبلغ 51 تريليون وون، أي ما يقرب من 37 مليار دولار أمريكي، حتى عام 2030، بهدف جعل كوريا الجنوبية واحدة من أكبر 5 قوى ثقافية على مستوى العالم، تحقيقا لأحد الوعود الانتخابية الأساسية للرئيس "لي جيه ميونغ".وقدمت وزارة الثقافة أمس الأربعاء هذه الخطة إلى اللجنة الرئاسية لتخطيط السياسات.وبموجب الخطة، ستضخ الحكومة الميزانية المقترحة البالغة حوالي 51 تريليون وون لدعم المحتوى الكوري، والتوسع في الأسواق الخارجية لإنشاء مراكز لتوسيع الموجة الكورية "هالليو"، وتطوير صناعات المحتوى.وسوف تضخ الحكومة أيضا حوالي 1.6 تريليون وون، أي حوالي 1.2 مليار دولار، حتى عام 2030 لتهيئة بيئة تمكن جميع الناس من الاستمتاع بالرياضة بسهولة.وتشمل هذه الجهود زيادة عدد مراكز "جائزة اللياقة البدنية الوطنية" في البلاد من 75 إلى 150 مركزا، وتجديد المرافق الرياضية العامة القديمة بالكامل.ولتحقيق هدفها المتمثل في القوة الثقافية، ستسعى الحكومة أيضا إلى جعل كوريا الجنوبية واحدة من الدول العشر الأكثر تقدما عالميا في مجال السياحة، من خلال تطوير هذا القطاع ليصبح صناعة تصدير وطنية.وحتى عام 2030، ستنفق الحكومة حوالي 803 مليار وون، أي حوالي 584 مليون دولار، لتحسين جودة قطاع السياحة في البلاد.