الحكومة الكورية تنفق 16 تريليون وون على الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030

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تخطط الحكومة الكورية لإنفاق أكثر من 16 تريليون وون، أي حوالي 11.6 مليار دولار أمريكي، على الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030، تحقيقا لأحد وعود الرئيس "لي جيه ميونغ" الانتخابية.جاء ذلك في خطة قدمتها وزارة العلوم أمس الأربعاء إلى اللجنة الرئاسية لتخطيط السياسات.وقالت الوزارة إنها تخطط أولا لضخ 12.3 تريليون وون، أي حوالي 9 مليارات دولار، لجعل كوريا الجنوبية واحدة ضمن أكبر ثلاث دول عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي.وستشمل هذه الجهود توسيع البنية التحتية ذات الصلة، بما في ذلك مراكز الحوسبة الوطنية للذكاء الاصطناعي وبناء سادس حاسوب عملاق في البلاد.وتخطط الحكومة لإنفاق ما يزيد قليلا عن 1.2 تريليون وون، أي 827 مليون دولار، لتنمية مواهب الذكاء الاصطناعي، وحوالي تريليون وون، أي 727 مليون دولار، لإنشاء مجتمع قائم على الذكاء الاصطناعي، والذي سيشمل تطوير نموذج وطني للذكاء الاصطناعي.وسوف يتم تخصيص حوالي 600 مليار وون، أي ما يقرب من 436 مليون دولار، لإنشاء صندوق استثمار مشترك في مجال الذكاء الاصطناعي مع الدول الرئيسية، وذلك في محاولة لتعزيز مكانة كوريا الجنوبية العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.