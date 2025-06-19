وزير الدفاع الأمريكي يعلن أن واشنطن لديها معيار جديد للإنفاق الدفاعي لحلفائها

Photo : YONHAP News

قال وزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغسيث" إن الولايات المتحدة لديها "معيار جديد" للإنفاق الدفاعي لحلفائها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حلفاؤها في آسيا.وأدلى "هيغسيث" بهذه التصريحات أمس الأربعاء خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بشأن طلب ميزانية البنتاغون لعام 2026.وقال وزير الدفاع الأمريكي إنه مع زيادة حلف شمال الأطلنطي، ناتو، لإنفاقه الدفاعي، أصبح لدى الولايات المتحدة الآن معيار جديد لإنفاق الحلفاء الدفاعي الذي يجب أن يتحرك نحوه كل حلفائها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حلفاؤها في آسيا.وأوضح "هيغسيث" أن الولايات المتحدة تتوقع من الدول الأعضاء في الناتو خلال قمة الحلف الأسبوع القادم، الالتزام بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع والاستثمارات المتعلقة بالدفاع.ولم يذكر وزير الدفاع الأمريكي أرقاما محددة بالنسبة للدول الحليفة الأخرى.ويبلغ الإنفاق الدفاعي لكوريا الجنوبية حوالي 2.5% من ناتجها المحلي الإجمالي.