إجراء أول مناورات جوية كورية أمريكية يابانية منذ انطلاق الحكومة الكورية الجديدة

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تم إجراء أول مناورة جوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان منذ تولي الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" منصبه.وأعلنت القوات الجوية في كوريا الجنوبية أن المناورة الجوية المشتركة أجريت فوف البحر إلى الجنوب من جزيرة جيجو صباح أمس الأربعاء.وشاركت في المناورة طائرتان مقاتلتان من طراز إف 15 كي من القوات الجوية الكورية، و6 طائرات مقاتلة من طراز إف 16 من القوات الجوية الأمريكية، وطائرتان مقاتلتان من طراز إف 2 من قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية.وأوضحت القوات الجوية الكورية أن المناورات استهدفت تعزيز التعاون الأمني ​​بين البلدان الثلاثة لقمع التهديدات النووية والصاروخية المتطورة بشكل متزايد من قبل كوريا الشمالية، والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.وأضافت أنها تخطط لمواصلة المناورات الثلاثية، استنادا إلى التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.