كوريا الشمالية تصف إسرائيل بأنها سرطان في الشرق الأوسط

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أعربت كوريا الشمالية عن "قلقها البالغ" إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران، وأدانتها بشدة.ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية في بيونغ يانغ انتقاداتها لإسرائيل في بيان صدر أمس، حيث وصفتها بأنها "سرطان للسلام في الشرق الأوسط".وانتقدت كوريا الشمالية بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران، ووصفتها بأنها "أعمال عدوانية شنيعة تنتهك سيادة دولة ذات سيادة وسلامة أراضيها" و"جرائم ضد الإنسانية".وأشار البيان إلى أن إسرائيل وسّعت مؤخرا هجماتها العسكرية ضد الدول المجاورة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، مما تسبب في أزمات إنسانية خطيرة، وكانت هي "الجاني الرئيسي في تدمير السلام والأمن العالميين".وأكد البيان أيضا أن الولايات المتحدة والقوى الغربية تؤجج نيران الحرب بعدم إدانتها لإسرائيل، وأن اليهود المُعادين للتاريخ الذين جلبوا حربا جديدة إلى الشرق الأوسط، والقوى التي تقف وراءهم والتي تحميهم وتدعمهم بقوة، سيتحملون المسؤولية الكاملة عن تدمير السلام والأمن الدوليين.يذكر أن كوريا الشمالية وإيران تحافظان على علاقات وثيقة مبنية على التجانس في التضامن المناهض للولايات المتحدة، كما تنتقدان إسرائيل باستمرار، التي تتلقى الدعم من الولايات المتحدة، كلّما توترت الأوضاع في الشرق الأوسط.