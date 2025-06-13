الحكومة الكورية تناقش خطة الميزانية التكميلية الثانية لهذا العام

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ستناقش الحكومة الكورية اليوم خطة مشروع الميزانية التكميلية الثانية لهذا العام، وهي أول ميزانية تكميلية للحكومة الجديدة، بقيمة 20 تريليون وون، وذلك في اجتماع يعقده الرئيس "لي جيه ميونغ" لمجلس الوزراء في المكتب الرئاسي.وبعد إقرار مجلس الوزراء للميزانية التكميلية، ستتم إحالتها إلى البرلمان لمراجعتها في اللجان الدائمة.ويتمثل جوهر خطة الميزانية التكميلية في إصدار "قسائم استهلاك" بهدف إنعاش الاقتصاد.وفي البداية، كان من المقرر تقديم دعم انتقائي بسبب المشاكل المالية، لكن الحزب الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي اجتمعا في البرلمان أول من أمس حيث قررا تقديم الدعم المالي لجميع المواطنين وفقا لخطة الحزب الديمقراطي الحاكم، مع تقديم دعم إضافي لذوي الدخل المحدود. ومن المتوقع أن يتم تقديم ما يتراوح بين 150 ألفا و500 ألف وون للفرد حسب مستوى الدخل.وسوف يتم أيضا إصدار المزيد من العملات المحلية، ورفع سعر الخصم على شهادات الهدايا للمناطق غير الحضرية لتخفيض تكلفتها، وتوفير إعفاء جزئي من ديون أصحاب الأعمال الصغيرة.بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة الكورية إجراء "تعديل ضريبي" لإعادة تنظيم الميزانية، بحيث يكون تحصيل الضرائب أقل من المتوقع.