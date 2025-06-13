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الاقتصادية

عدد الأسر الكورية المكونة من فرد واحد يتجاوز 8 ملايين لأول مرة

Write: 2025-06-19 14:20:22Update: 2025-06-19 14:33:40

عدد الأسر الكورية المكونة من فرد واحد يتجاوز 8 ملايين لأول مرة

Photo : YONHAP News

تجاوز  عدد  الأسر  الكورية  المكونة من  فرد  واحد  مستوى  8  ملايين  أسرة  لأول  مرة،  مسجلا  أكبر  عدد  على  الإطلاق.
ووفقا  لبيانات  "مسح التوظيف  الإقليمي  للنصف  الثاني  من  عام  2024:  الأسر  ذات  الدخل  المزدوج وحالة  توظيف  الأسر  المكونة  من  فرد  واحد"، التي  أصدرتها  هيئة  الإحصاءات  الكورية اليوم،  ارتفع  عدد  الأسر  المكونة من  فرد  واحد  في  العام  الماضي  بمقدار 616  ألف  أسرة  مقارنة  بالعام الأسبق  ليصل  إلى  8  ملايين و3  آلاف  أسرة.
وقد  ارتفع  عدد  الأسر  المكونة من  فرد  واحد  تدريجيا  من  5  ملايين أسرة  في  عام  2015،  إلى  6  ملايين أسرة  في  عام  2019،  ثم  تجاوز  7  ملايين  لأول  مرة  في  عام  2021.
كما  ارتفع  عدد  الأسر  المكونة من  فرد  واحد  لديه  وظيفة  بمقدار  426  ألفا،  ليصل  إلى  5.1  مليون  أسرة،  وارتفعت  بنسبة  0.4%  على  أساس  سنوي  لتصل  إلى  63.7%.
وحسب  العمر،  كانت  الفئة  العمرية من  30  إلى  39  عاما  هي  الأكثر عددا،  حيث  بلغ  عددها  مليونا و246  ألف  أسرة،  وتلتها  الفئة  العمرية  من  60  عاما  فأكثر،  حيث  بلغ  عددها  مليونا  و190  ألف  أسرة،  ثم  الفئة  العمرية  من  15  إلى  29  عاما،  حيث  بلغ  عددها  947  ألف  أسرة.
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