كوريا الشمالية تطلق نيران المدفعية في البحر الغربي

Photo : YONHAP News

أظهر تقرير أن كوريا الشمالية أطلقت نيران المدفعية من أكثر من 10 قافذات صواريخ متعددة في البحر الغربي صباح اليوم الخميس.وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي إن حوالي 10 طلقات مدفعية أُطلقت من قاذفات صواريخ متعددة من منطقة "سونان" بالقرب من بيونغ يانغ في الاتجاه الشمالي الغربي حوالي الساعة 10 صباحا اليوم، مؤكدا أن سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تقوم بتحليل المواصفات عن كثب.وتم الإطلاق نحو البحر الغربي، وبلغت مسافة تحليق القذائف عشرات الكيلومترات.ويُعتقد أن الإطلاق كان جزءا من تدريبات إطلاق نار كورية شمالية باستخدام قاذفات صواريخ متعددة من عيار 240 مليمترا، وهي مدفعية بعيدة المدى تستهدف وحدات الخطوط الأمامية الكورية الجنوبية والمنطقة الحضرية.وقد كشفت كوريا الشمالية في العام الماضي عن اختبار إطلاق قاذفة صواريخ متعددة جديدة من عيار 240 مليمترا.وجاء الإطلاق الأخير بعد يوم من إجراء سيول وواشنطن وطوكيو أول تدريبات جوية مشتركة منذ تنصيب إدارة "لي جيه ميونغ"، حيث تم حشد طائرتين مقاتلتين من طراز "F-15K" كورية جنوبية و6 طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "F-16" وطائرتين مقاتلتين من طراز "F-2" تابعتين للقوات الجوية اليابانية.