واشنطن تراقب الوضع بعد الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

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قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تراقب الوضع، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية حوالي عشر قذائف من نظامها الصاروخي المتعدد أمس الخميس.وأدلت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كارولين ليفيت" بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي، حيث قالت إن مسؤولي إدارة "ترامب" على اتصال وثيق مع نظرائهم الكوريين الجنوبيين الجدد، ويعملون معا لردع أعدائهم والحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.وأضافت "ليفيت" أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لن يتسامح مع أي تهديدات للمصالح الأمريكية خلال فترة رئاسته.وكان الجيش الكوري الجنوبي قد صرح أمس الخميس بأن كوريا الشمالية أطلقت قذائف نحو البحر الأصفر صباحا من منطقة "سون آن"، بالقرب من بيونغ يانغ.