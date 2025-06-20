معايير أمريكية جديدة تضغط على الحلفاء في آسيا بشأن الإنفاق الدفاعي

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قدمت وزارة الدفاع الأمريكية معايير جديدة تدعو حلفاء الولايات المتحدة في قارة آسيا، بما في ذلك كوريا الجنوبية، إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي إلى حوالي 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي.جاء ذلك قي بيان أصدره المتحدث باسم البنتاغون "شون بارنيل" أمس الخميس، ردا على استفسار من إحدى وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، حيث قال إن حلفاء الولايات المتحدة الأوربيين يضعون حاليا المعيار العالمي للتحالفات، وهو إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، كما قال وزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغسيث في وقت سابق من اليوم وفي حوار "شانغريلا".وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال وزير الدفاع الأمريكي خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس، إنه مع زيادة حلف شمال الأطلنطي، ناتو، لإنفاقه الدفاعي، أصبح لدى الولايات المتحدة الآن "معيار جديد" للإنفاق الدفاعي الذي يجب أن يتحرك نحوه جميع حلفائها حول العالم، بما في ذلك حلفاؤها الآسيويون.وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع من الدول الأعضاء في الناتو في قمة الحلف الأسبوع القادم أن يلتزموا بإنفاق 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع والاستثمارات ذات الصلة.وقد أنفقت كوريا الجنوبية حوالي 66 تريليون وون على الدفاع في العام الماضي، أي حوالي 47.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 2.8% من ناتجها المحلي الإجمالي.توقعات بهطول أمطار موسمية غزيرة في جميع أنحاء البلاد