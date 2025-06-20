الحزب المعارض ينتقد الميزانية الإضافية للحكومة ويصفها بأنها شعبوية

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انتقد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي في كوريا، الميزانية الإضافية للحكومة، ووصفها بأنها "أول ظهور للنظام الشعبوي".وأدلى زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب "سونغ يون صوك" بهذه التصريحات للصحفيين أمس الخميس، معربا عن قلقه من أن الدَْن الوطني سيزداد بمقدار 20 تريليون وون مع الميزانية الإضافية البالغة 20.2 تريليون وون، أي حوالي 14.6 مليار دولار أمريكي. وادعى "سونغ" أن الاقتصاد الكوري لا يمكن إنعاشه بما أسماه "ميزانية إضافية شعبوية".وحث سونغ الحكومة على التركيز بشكل أساسي على دعم الفئات الاجتماعية الضعيفة وأصحاب الأعمال الذين يعانون من الديون منذ جائحة كورونا، وقال إن حزبه يأمل في أن يتخذ الحزب الديمقراطي الحاكم موقفا استشرافيا بشأن اقتراح حزب قوة الشعب حول توزيع رئاسة اللجان البرلمانية الدائمة، من أجل التنفيذ السريع للميزانية التكميلية.ويريد الحزب المعارض أن يتولى رئاسة اللجنة التشريعية والقضائية واللجنة الخاصة للميزانية والحسابات، والتي يتولاها حاليا الحزب الديمقراطي.