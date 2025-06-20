رئيس وزراء اليابان يحضر احتفالا بمناسبة الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات مع كوريا

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أقيم حفل استقبال استضافته سفارة كوريا الجنوبية في اليابان أمس الخميس، بمناسبة الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحضور رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا".وجاء حفل الاستقبال بعد أن أقامت السفارة اليابانية في كوريا الجنوبية حفلا خاصا بمناسبة هذه الذكرى في سيول في وقت سابق من يوم الاثنين الماضي.وحضر حفل الاستقبال شخصيات بارزة من البلدين، بمن في ذلك رئيس الوزراء "إيشيبا" الذي عاد إلى بلاده يوم الأربعاء من كندا، حيث عقد مباحثات مع الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" على هامش قمة مجموعة السبع.وخلال تلك المباحثات، أعاد الجانبان التأكيد على عزمهما استئناف الدبلوماسية المكوكية وخلق أساس متين ومتطور للعلاقات بين البلدين، خاصة مع الاحتفال هذا العام بالذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية.