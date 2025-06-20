الحكومة الكورية توفر قسائم استهلاك لجميع المواطنين ضمن الميزانية الإضافية

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وافقت الحكومة الكورية في اجتماع عقدته أمس الخميس على ميزانية تكميلية بقيمة 20.2 تريليون وون، وهو ما يعادل 14.6 مليار دولار. وتشمل الميزانية 10.3 تريليون وون، أي 9.6 مليار دولار، في شكل قسائم أو "كوبونات استهلاك" لجميع المواطنين الكوريين لتعزيز الإنفاق، وتخطط الحكومة لتوزيع تلك الكوبونات على دفعتين.وفي الدفعة الأولى، ستقدم الحكومة قسائم بقيمة 150 ألف وون، أي ما يعادل 109 دولارات لجميع المواطنين. وستحصل الفئات ذات الدخل المنخفض والمستفيدون من إعانات المعيشة الأساسية على مبالغ إضافية، حيث سيحصل ذوو الدخل المنخفض على 300 ألف وون، أي ما يعادل 217 دولارا، وسيحصل المستفيدون من إعانات المعيشة على 400 ألف وون، أي ما يعادل 290 دولارا. وفي الدفعة الثانية، سيتم توزيع قسائم بقيمة 100 ألف وون على جميع المواطنين باستثناء فئة الـ10% الأعلى دخلا. وسيحصل المقيمون في 84 مدينة ومقاطعة مصنفة كمناطق مهجورة على 20 ألف وون إضافية.ويمكن للمستفيدين الحصول على القسائم في صورة قسائم تجارية محلية أو بطاقات مسبقة الدفع أو بطاقات خصم أو بطاقات ائتمان. وستبدأ عملية الدفع بعد فحص الدخل.وتتضمن الميزانية أيضا حزمة إعفاء من الديون بقيمة 1.4 تريليون وون لـ1.43 مليون مقترض من الفئات الضعيفة، بمن في ذلك العاملون لحسابهم الخاص الذين عليهم ديون.وسوف تصدر الحكومة الكورية سندات حكومية بقيمة 19.8تريليون وون.