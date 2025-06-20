كوريا توضح موقفها بشأن معايير الإنفاق الدفاعي الأمريكية الجديدة

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تعليقا على المعايير الجديدة التي وضعتها الولايات المتحدة لحلفائها الآسيويين بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، إن كوريا الجنوبية تعد من بين أبرز الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، وأنها تنفق بالفعل نسبة عالية من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.وردّا على استفسارات وسائل الإعلام اليوم الجمعة، أوضحت وزارة الدفاع الكورية أنه بالنظر للتهديدات الخطيرة الناجمة عن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، تقوم كوريا الجنوبية بزيادة ميزانيتها الدفاعية بشكل مستمر.وأكدت أن سيول ستواصل بذل جهود لتأمين القدرات العسكرية والجاهزية اللازمة للدفاع عن شبه الجزيرة الكورية والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن قيمة الميزانية الدفاعية الكورية هذا العام تبلغ 61 تريليونا و246.9 مليار وون، وهو ما يمثل 2.32% من الناتج المحلي الإجمالي.وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "شون بارنيل" قد قال في وقت سابق إن حلفاء الولايات المتحدة الأوربيين يضعون حاليا المعيار العالمي للتحالفات، وهو إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.