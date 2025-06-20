كوريا الجنوبية تدشن فرقاطة متقدمة جديدة بوزن 3600 طن

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أعلنت القوات البحرية في كوريا الجنوبية وهيئة المشتريات الدفاعية الكورية أنه تم تدشين الفرقاطة المتقدمة الجديدة "كيونغ بوك" في مراسم أقيمت صباح اليوم الجمعة في منشأة شركة "إس كيه أوشن بلانت".وسوف تحل الفرقاطة "كيونغ بوك"، التي يصل وزنها إلى 3600 طن، محل الفرقاطات وسفن الدورية القديمة.ويبلغ طول الفرقاطة الجديدة 129 مترا، وعرضها 14.8 متر، وارتفاعها 38.9 متر، وهي مجهزة بأنظمة تسليح متقدمة، من بينها: مدفعية بحرية عيار 5 بوصات، ومنظومة للإطلاق العمودي، وصواريخ اعتراضية موجهة مضادة للسفن، وصواريخ بحر- بحر، وصواريخ تكتيكية بحر- أرض، إلى جانب طوربيدات بعيدة المدى مضادة للغواصات .وتتميز الفرقاطة "كيونغ بوك" بأن جميع أنظمتها الرئيسية، بما في ذلك نظام إدارة القتال، والذي يعد بمثابة عقل السفينة، ومعدات الرصد الرئيسية وأنظمة التسليح، هي من تصنيع كوري محلي .ومن المتوقع أن يتم تسليم الفرقاطة "كيونغ بوك" للقوات البحرية في شهر يونيو من عام 2026، بعد خضوعها لاختبارات وتقييمات وعمليات تشغيل قبل نشرها رسميا.