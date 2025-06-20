كوريا تجلي مواطنيها في إيران وإسرائيل عبر الحدود البرية

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قامت الحكومة الكورية بإجلاء عشرات من المواطنين الكوريين المقيمين في كل من إيران وإسرائيل عبر معابر الحدودية البرية، وذلك في ظل تصاعد التوتر الأمني في المنطقة.وقالت وزارة الخارجية في سيول اليوم الجمعة إنه تم إجلاء 4 كوريين كانوا في إيران أمس الخميس بأمان إلى تركمانستان الواقعة على الحدود الشمالية لإيران، وذلك عبر النقل البري الذي وفرته الحكومة الكورية.وأضافت الوزارة أن عملية الإجلاء تمت بنجاح دون أي مشاكل، ضمن الجهود الهادفة لتأمين سلامة المواطنين الكوريين في الخارج، في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة.وكان قد تم إجلاء 18 مواطنا كوريا كانوا مقيمين في إيران، ومواطنين كوريين يحملان الجنسية الإيرانية، إلى تركمانستان أول من أمس الأربعاء، ثم إجلاء 10 مواطنين كوريين مقيمين في إيران إلى تركمانستان أيضا أمس الخميس.وبهذا بلغ إجمالي عدد الكوريين الذين تم إجلاؤهم إلى تركمانسان 34 شخصا.ومن جهة ثانية، تم إجلاء 26 مواطنا كوريا من إسرائيل إلى الأردن أمس الخميس، وذلك بعد أن تم إجلاء أكثر من 20 مواطنا كوريا من هناك إلى الأردن يوم الاثنين الماضي، بينما لا يزال يقيم حوالي 460 مواطنا كوريا في إسرائيل حتى الآن.