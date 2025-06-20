كوريا والسعودية تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية والتبادلات العسكرية

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أجرت كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية محادثات بشأن سبل تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتوسيع التبادلات العسكرية.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية اليوم الجمعة إن الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية والسعودية عُقد أمس الخميس في الرياض بحضور 10 مسؤولين من كل جانب، بمن فيهم مدير هيئة المشتريات الدفاعية الكورية "سون جونغ هوان"، ووزير الحرس الوطني السعودي الأمير "عبد الله بن بندر بن عبد العزيز".وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أن الجانبين قيّما الأوضاع الأمنية الدولية، وناقشا مجموعة من القضايا، بما في ذلك تعزيز التبادلات العسكرية، والتعاون في مجال التدريب والتعليم، والتعاون في الصناعات الدفاعية.وأكد المسؤول الكوري على أن التعاون العسكري والتعاون في صناعة الأسلحة مع السعودية يعد أمرا حاسما لأمن منطقة الشرق الأوسط، ولكي يمضي البلدان قدما كشريكين استراتيجيين نحو المستقبل