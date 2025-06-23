المكتب الرئاسي الكوري يناقش نتائج الهجوم الأمريكي على إيران

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عقد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي لتقييم تأثيرات الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية في إيران، على الاقتصاد والأمن الكوري.ووفقا للمكتب الرئاسي، عُقد اجتماع مجلس الأمن القومي في الساعة 12 من ظهر أمس الأحد، برئاسة مستشار الأمن القومي "وي سونغ لاك"، ومشاركة ثلاثة نواب لمستشاري الأمن القومي، ورئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات، والمساعد الرئاسي للنمو الاقتصادي.وعقب الاجتماع، صرحت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ" في مؤتمر صحفي، بأن النقاش ركز على تداعيات الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية على أمن كوريا الجنوبية واقتصادها.وأضافت المتحدثة أن مستشار الأمن القومي دعا إلى التواصل والتعاون الوثيق بين الوزارات المعنية لضمان الحد الأقل من تأثير التطورات في الشرق الأوسط على اقتصاد شبه الجزيرة الكورية وأمنها.وقالت كانغ إن المكتب الرئاسي سيواصل مراقبة تطورات الوضع عن كثب، وسيجري المزيد من المناقشات حسب الحاجة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة نفذت هجوما "ناجحا للغاية" على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، وهي: فوردو ونطنز وأصفهان.