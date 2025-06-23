واشنطن تُخطر سيول بإرشادات لتقييد توريد المعدات الأمريكية لمصانعها في الصين

Photo : YONHAP News

أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركتي تصنيع الرقائق الكوريتين الجنوبيتين، سام سونغ للإلكترونيات وإس كيه هاينكس، بإرشادات من أجل تقييد توريد المعدات الأمريكية إلى مصانع الشركتين في الصين.وأوضح تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة والأمن الأمريكية "جيفري كيسلر"، هذا الإشعار إلى الشركتين الكوريتين، بالإضافة إلى شركة "تي إس إم سي" التايوانية، حيث أبلغ الشركات الثلاث بأن واشنطن ترغب في سحب إجراء سابق يُلغي الترخيص في كل مرة تُورّد فيها هذه الشركات معدات إنتاج أشباه الموصلات أمريكية الصنع إلى مصانعها في الصين.ويبدو أن الخطوة الأخيرة لواشنطن هي محاولة لمنع دخول معدات أشباه الموصلات المتطورة المصنعة في الولايات المتحدة إلى الصين.وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في عهد إدارة جو بايدن السابقة في أكتوبر 2022، عن مجموعة من ضوابط التصدير تحظر عمليا على الشركات الأمريكية تصدير بعض المعدات المتطورة إلى شركات إنتاج الرقائق الصينية.