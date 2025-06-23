نمو قروض الأسر الكورية يصل لأعلى مستوياته في 10 أشهر

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شهدت قروض الأسر الممنوحة من البنوك الكورية الجنوبية الرئيسية ارتفاعا حادا بأسرع وتيرة لها في عشرة أشهر خلال الأيام التسعة عشر الأولى من شهر يونيو الجاري، وسط مؤشرات على انتعاش سوق الإسكان وارتفاع سوق الأسهم مؤخرا.ووفقا للقطاع المالي أمس الأحد، ارتفعت قروض الأسر الممنوحة من البنوك التجارية الخمسة الكبرى في كوريا، بما في ذلك كي بي كوك مين، وشين هان، وكي إي بي هانا، بما يقرب من أربعة تريليونات وون منذ بداية الشهر، لتصل إلى 752.74 تريليون وون حتى يوم الخميس الماضي.ويمثل هذا زيادة يومية قدرها 210.2 مليار وون خلال فترة التسعة عشر يوما، وهو أسرع نمو في عشرة أشهر منذ أغسطس الماضي، عندما بلغ التوسع اليومي في القروض 310.5 مليار وون.وفي حالة استمرار هذا الاتجاه، من المتوقع أن يصل نمو قروض الأسر في يونيو إلى ستة تريليونات وثلاثة مليارات وون، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس من العام الماضي.ويُعزى جزء كبير من تلك الزيادة إلى القروض العقارية، حيث بلغ إجمالي القروض العقارية المستحقة من البنوك الخمسة 596.64 تريليون وون حتى يوم الخميس، بزيادة قدرها 2.98 تريليون وون خلال فترة 19 يوما منذ نهاية مايو.