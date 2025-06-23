سيول تقول إنها لم تتلقَّ أي إخطار من طوكيو بشأن اتفاقية تطوير الجرف القاري

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صرحت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية بأن الحكومة لم تتلقَّ حتى الآن أي إخطار من الحكومة اليابانية بشأن اتفاقهما الثنائي على التطوير المشترك لجرف قاري تحت الماء بين البلدين.وأوضحت الوزارة أمس الأحد أنه لم يتم تسليم أي إخطار رسمي من الجانب الياباني، وأن المناقشات الثنائية جارية.وتسمح اتفاقية منطقة التطوير المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 1978 وتستمر لمدة 50 عاما، لأيٍّ من البلدين بإعلان انتهاء صلاحيتها قبل 3 أعوام بالضبط من تاريخ انتهائها.وقد وُقِّعت تلك الاتفاقية لتسهيل الاستكشاف المشترك لـ"البلوك 7"، وهو قطاع يقع على الجرف القاري في بحر الصين الشرقي.وقال تقرير نشرته صحيفة يوميوري اليابانية أمس الأحد إن الحكومة اليابانية قررت تأجيل إخطارها بإنهاء الاتفاقية، وأنها تدرس الأمر بعناية.وأضافت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الحكومة تُنسق بشكل وثيق مع الوزارات المعنية ومجموعات الخبراء لتقييم مجموعة واسعة من الاستجابات المحتملة، بما في ذلك إمكانية إنهاء الاتفاقية، مشيرة إلى أن الجهود الدبلوماسية مستمرة من خلال التواصل المستمر مع اليابان على مختلف المستويات.