رفع حالة الطوارئ الوطنية في كوريا بعد انتهاء الأمطار الغزيرة

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قرر المقر المركزي الكوري لمكافحة الكوارث والسلامة وقف تفعيل حالة الطوارئ الوطنية، بعد أن تم رفع التحذيرات من الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء البلاد.وأعلنت وزارة الداخلية والسلامة أمس الأحد أنه اعتبارا من الساعة الثالثة، تم رفع جميع التحذيرات من الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء كوريا، مما أدى إلى انتهاء حالة الطوارئ من المستوى الأول، بعد أكثر من 36 ساعة من تفعيلها.ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جراء الأمطار الموسمية الأخيرة، ولكن وردت أربعة تقارير عن أضرار لحقت بالمرافق العامة في مقاطعات كيونغ كي وجنوب تشونغ تشُنغ وشمال جولا.وبالإضافة إلى ذلك، وقعت أربع حالات أضرار في الممتلكات الخاصة في مقاطعتي جنوب تشونغ تشُنغ وشمال جولا، وتم إجلاء 166 شخصا من 109 منازل في جميع أنحاء البلاد مؤقتا، بينما لا يزال 102 شخص غير قادرين على العودة إلى منازلهم.وأدى الطقس العاصف أيضا إلى إلغاء 15 رحلة جوية في مطارات كيم بو وكيم هيه وجيجو ويوسو، في حين تم تعليق تشغيل تسع عبارات.