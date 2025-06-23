انطلاق مهرجان كوريا للجمال لعام 2025

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تم إطلاق مهرجان كوريا للجمال لعام 2025، الذي يهدف إلى الترويج لثقافة وصناعة الجمال في كوريا في الخارج، حيث أقامت وزارة الثقافة، بالتعاون مع منظمة السياحة الكورية ولجنة زيارة كوريا، حفل افتتاح المهرجان في منطقة "دونغ ديه مون" في سيول يوم الخميس، وسوف يستمر لمدة شهر.وخلال المهرجان، يُمكن لزوار "مدينة الجمال الكورية" اكتساب خبرة عملية في منتجات الشعر والجمال الكورية، والأزياء، والبرامج الصحية.وتشمل بعض التجارب المباشرة تحليل الألوان الشخصي، وخدمة تعديل المكياج، واستشارات الموضة.وسوف تقدم سبع شركات طيران محلية، بما في ذلك الخطوط الجوية الكورية، وخطوط جيجو، خصومات تصل إلى 88% على تذاكر طيران رحلاتها الرئيسية، كما ستقدم الفنادق ووكالات السفر عروضا مميزة.