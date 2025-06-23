وكالة الفضاء الكورية تُنتج مركبة فضائية إضافية لإطلاق أقمار اصطناعية تجريبية

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أعلنت وكالة الفضاء والطيران الكورية عن خطط لإنتاج وحدة إضافية من مركبة الإطلاق الفضائية "نوري كوريا"، وتحسين غطاء القمر الاصطناعي استعدادا لإطلاق قمرين اصطناعيين تجريبيين دفاعيين في مدار مائل خلال عام 2028.وأعلنت الوكالة الحكومية يوم الجمعة عن خطة مشروع "نوري" بقيمة 157.8 مليار وون، أي حوالي 115 مليون دولار أمريكي، والتي تهدف إلى سد فترة خمس سنوات بين نهاية إطلاق "نوري" السادس في عام 2027 وإطلاق مركبة الجيل التالي المخطط له بعد عام 2032.ووفقا للوكالة، قرر فريق العمل بحث سبل تنشيط هذه الصناعة، بناء على مبدأ وجوب إطلاق أقمار اصطناعية مُطورة محليا بواسطة مركبة محلية، واعتماد نظام لشراء خدمات الإطلاق بعد عام 2029.وصرح مسؤول في الوكالة بأن ميزانية هذا العام ستُخصص للمشروع لبدء الإنتاج في العام القادم، ثم إطلاقه في عام 2028.وفي سياق آخر، أعلنت الوكالة عزمها تطوير مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام بحلول عام 2035 حتى لا تتخلف عن الركب في صناعة الفضاء العالمية.