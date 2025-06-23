ارتفاع أسعار الوقود في كوريا لأول مرة منذ 6 أسابيع بسبب التوتر في الشرق الأوسط

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ارتفعت أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود الكورية لأول مرة منذ ستة أسابيع، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.ووفقا لنظام معلومات الأسعار "أوبينيت" التابع لمؤسسة النفط الوطنية الكورية، ارتفع متوسط سعر البنزين بمقدار 7.8 وون على أساس أسبوعي ليصل إلى ألف و635 وون للتر، كما ارتفع متوسط سعر الديزل بمقدار 7.6 وون ليصل إلى ألف و498 وون للتر.وقد شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا حادا هذا الأسبوع في أعقاب تصاعد المخاطر الجيوسياسية بعد الاشتباكات العسكرية بين إيران وإسرائيل، مما أثار مخاوف من انقطاعات محتملة في الإمدادات في الشرق الأوسط.وقفز سعر خام دبي، وهو المعيار المرجعي لواردات النفط بالنسبة لكوريا الجنوبية، بمقدار ستة دولارات وستين سنتا مقارنة بالأسبوع الأسبق، ليصل إلى 74 دولارا و70 سنتا للبرميل.وتوقع مسؤول في جمعية البترول الكورية أن يبدأ الاتجاه الصعودي في أسعار النفط العالمية في التأثير على أسعار الوقود المحلية بدرجة أكبر خلال الأسبوع القادم، وأضاف أن ضغوط الأسعار من المرجح أن تستمر في الوقت الحالي.