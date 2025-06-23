الرئيس الكوري يعقد أول اجتماع مع قادة الأحزاب من المعسكريْن الحاكم والمعارض

Photo : YONHAP News

عقد الرئيس "لي جيه ميونغ" اجتماع غداء مع قادة الأحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض أمس الأحد في مقر إقامته الرسمي.وخلال الاجتماع، حثّ الرئيس نواب المعارضة على منح "كيم مين سوك" المرشح لمنصب رئيس الوزراء، فرصة لمناقشة الجدل الدائر حوله خلال جلسة تأكيد تعيينه في البرلمان.وصرح "او سانغ هو" المساعد الرئاسي للشؤون السياسية، في إحاطة صحفية ذات صلة، بأن الرئيس اتخذ هذا القرار بعد أن أثارت قيادة المعارضة مخاوف جدية بشأن المرشح.وأضاف أنه خلال الاجتماع الذي استمر 100 دقيقة، أوضح الرئيس لقادة الأحزاب نتائج زيارته الأخيرة إلى كندا لحضور قمة مجموعة السبع.وصرح مسؤول رئاسي بأنه على الرغم من أن الاجتماع لم يركز على أي مسائل سياسية محددة ولم يُسفر عن اتفاقات رسمية، إلا أنه مهد الطريق لحوار صريح.