البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هُرمُز

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وافق البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز بعد قصف الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية في إيران، لكن القرار النهائي في هذا الشأن سيعود للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.ونقل تقرير بثته قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية أمس الأحد عن "إسماعيل كوثري" رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله إن البرلمان قد خلص في الوقت الحالي إلى ضرورة إغلاق إيران للمضيق، لكن القرار النهائي يعود للمجلس.ولا يزال مضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عُمان، ممرا نفطيا حيويا، وقد يكون لإغلاقه تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي.وتشير التقديرات إلى أن الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز تُمثل حوالي 25% من استهلاك النفط العالمي وحوالي 20% من استهلاك الغاز الطبيعي المسال.وفي حالة إغلاق المضيق تماما، فقد ترتفع أسعار النفط العالمية بشكل حاد، مما قد يُسبب صدمة شديدة للاقتصاد العالمي.