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الاقتصادية

8.3 % زيادة في الصادرات الكورية في أول 20 يوما من يونيو

Write: 2025-06-23 11:10:45Update: 2025-06-23 13:24:05

8.3 % زيادة في الصادرات الكورية في أول 20 يوما من يونيو

Photo : YONHAP News

شهدت صادرات كوريا الجنوبية في أول 20 يوما من شهر يونيو الجاري زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادرات 38.7 مليار دولار في أول 20 يوما من شهر يونيو الجاري، بزيادة نسبتها 8.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وزاد متوسط الصادرات اليومية بنسبة 12.2%، رغم انخفاض عدد أيام العمل بمقدار 0.5 يوم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن السبب في ارتفاع قيمة الصادرات الكورية يرجع إلى زيادة حجم صادرات أشباه الموصلات، حيث بلغت قيمة صادرات أشباه الموصلات في أول 20 يوما من يونيو 8.9 مليار دولار، بزيادة نسبتها 21.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
بهذا زادت حصة أشباه الموصلات من إجمالي الصادرات الكورية بنسبة 2.5%، لتصل إلى 22.9%.
كما سجلت صادرات المعدات الطرفية للكمبيوتر زيادة بنسبة 32.6%، فيما شهدت صادرات السيارات زيادة بنسبة 9.2%.
أما صادرات المنتجات النفطية فقد انخفضت بنسبة 0.5%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة33.1%.
وبلغت قيمة الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة 7.4 مليار دولار في أول 20 يوما من يونيو، بزيادة  4.3%، فيما زادت الصادرات الكورية إلى الاتحاد الأوربي بنسبة 23.5%، وانخفضت إلى الصين بنسبة 1%.
وقال التقرير إن قيمة الواردات الكورية في أول 20 يوما من يونيو بلغت 36.1 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5.3%، مما أدى إلى تسجيل 2.6 مليار دولار فائضا تجاريا.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الكورية منذ بداية هذا العام وحتى الآن 313.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 0.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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