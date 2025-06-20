وفد برلماني كوري يزور الصين لمناقشة تعزيز التعاون في الصناعات المتقدمة

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أعلن الجانب الكوري في الاتحاد البرلماني الكوري الصيني اليوم الاثنين أنه سيزور الصين لإجراء مناقشات مع الجانب الصيني حول سبل تعزيز التعاون في الصناعات المتقدمة، بما في ذلك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات.وفي أثناء زيارته للصين التي ستستغرق 4 أيام، سيقوم الوفد الكوري بزيارة لمؤسسات أبحاث الذكاء الاصطناعي والمرافق الصناعية في شانغهاي وهانغتسو للإطلاع على اتجاهات التقنيات المبتكرة واستراتيجيات التنمية الصناعية.ويتكون الوفد البرلماني الكوري من 4 نواب من الحزب الديمقراطي الحاكم، و3 نواب من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي ونائب من حزب تشوكوك.وقال رئيس الوفد الكوري ورئيس الجانب الكوري في الاتحاد البرلماني الكوري الصيني "كيم تيه نيون" إن هذه الزيارة ستكون فرصة لتجسيد رؤية كوريا الجنوبية والصين بشأن الصناعات المستقبلية القائمة على الذكاء الاصطناعي.