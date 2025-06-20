الرئيس الكوري يجرى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الماليزي

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أجرى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الماليزي "أنور إبراهيم".وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري "كانغ يو جونغ" إن الرئيس أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الماليزي صباح اليوم الاثنين، حيث هنأ رئيسُ وزراء ماليزيا الرئيسَ الكوري على تنصيبه.واتفق الجانبان على العمل معا بشكل وثيق لتعزيز المشاركة الاستراتيجية بين كوريا الجنوبية وماليزيا.ومن جانبه أعرب الرئيس الكوري عن تهنئته بمناسبة الذكرى الـ65 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا أن كوريا الجنوبية ستواصل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع ماليزيا، استنادا للثقة والصداقة التي تم بناؤها على مدى أكثر من نصف قرن.كما اتفق الجانبان على بذل جهود مشتركة لتوسيع التعاون الجوهري ذي المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والصناعات الدفاعية، إلى جانب إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين في غضون هذا العام.