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السياسية

الحكومة الكورية تراقب أسعار النفط والأسواق المالية في ظل أزمة الشرق الأوسط

Write: 2025-06-23 13:13:36

الحكومة الكورية تراقب أسعار النفط والأسواق المالية في ظل أزمة الشرق الأوسط

Photo : YONHAP News

تعهدت الحكومة الكورية بمراقبة أسعار النفط والأسواق المالية عن كثب في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في اجتماع عقده القائم بأعمال وزير المالية "لي هيونغ إيل" اليوم الاثنين لفريق الاستجابة الطارئة المشترك، الذي يضم الجهات ذات الصلة، لتقييم تأثيرات أزمة الشرق الأوسط على الاقتصادين المحلي والعالمي، ومناقشة تدابير الاستجابة.

وقال "لي" إنه منذ أن أصبحت إيران هدفا للضربات الجوية الأمريكية، اتخذ البرلمان الإيراني قرارا بإغلاق مضيق هرمز، مما زاد من حالة عدم اليقين بشكل كبير.

ووجه القائم بأعمال وزير المالية الجهات المختصة بالبقاء في حالة تأهب قصوى ومراقبة أسعار الطاقة العالمية عن كثب، مشيرا إلى احتمال حدوث تقلبات أكبر في أسعار الطاقة العالمية.

كما دعا إلى اتخاذ تدابير تحول دون حدوث ارتفاع مفرط في أسعار المشتقات النفطية المحلية، بما في ذلك إجراء تفتيشات صارمة لمنع أي استغلال غير قانوني لارتفاع الأسعار.

وأضاف أنه في حال حدوث تقلبات مفرطة، فسوف تتخذ الحكومة التدابير اللازمة بسرعة بالتنسيق الوثيق مع الجهات ذات الصلة.
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