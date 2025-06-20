الرئيس الكوري يعلن ترشيحاته لـ11 وزيرا في حكومته

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صرح "كانغ هون سيك" كبير مساعدي الرئيس الكوري أمس الاثنين بأن الرئيس رشح كلا من النائب البرلماني "آن غيو" من الحزب الديمقراطي الحاكم، والذي يقضي فترته البرلمانية الخامسة، لمنصب وزير الدفاع، والممثل الدائم السابق لدى الأمم المتحدة "تشو هيون" وزيرا للخارجية.كما رشَّح الرئيسُ النائبَ "تشونغ دونغ يونغ" وزيرا للتوحيد، ورئيس أبحاث الذكاء الاصطناعي في شركة إل جي "بيه كيونغ هون" وزيرا للعلوم، والنائب البرلماني المحافظ السابق "كوان أوه أول" وزيرا للمحاربين القدامى.واحتفظت الحكومة بوزيرة الزراعة "سونغ مي ريونغ" في منصبها، بينما تم اختيار النائب البرلماني "كيم سونغ هوان" وزيرا للبيئة، و"كيم يونغ هون" الرئيس السابق للاتحاد الكوري لنقابات العمال، في منصب وزير العمل. وتم أيضا اختيار النائبة "كانغ سون او" وزيرة للمساواة بين الجنسين، والنائب "تشون جيه سو" وزيرا للمحيطات، والرئيس التنفيذي السابق لشركة نيفر "هان سونغ سوك" وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و"يون تشانغ يول" رئيس مركز الاستراتيجية العالمية، كأول وزير في حكومة "لي جيه ميونغ" لتنسيق السياسات الحكومية.