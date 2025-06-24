النيابة العسكرية توجه المزيد من التهم للقادة المتورطين في الأحكام العرفية

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وجّهت النيابة العسكرية الكورية المزيد من التهم إلى قائد هيئة مكافحة التجسس الدفاعي السابق "يو إين هيونغ"، وقائد المخابرات الدفاعية السابق "مون سانغ هو".وفي إشعار صحفي صدر أمس الاثنين، أبلغ المحقق المستقل الذي يحقق في قرار الرئيس السابق "يون صوك يول" يوم 3 ديسمبر بفرض الأحكام العرفية، الصحفيين بتلك الاتهامات الإضافية.وقد اتخذت النيابة العسكرية هذه الخطوة بعد التشاور مع فريق المحققين الخاص.ويواجه "يو" اتهاما بإرسال قوات إلى البرلمان واللجنة الوطنية للانتخابات، وإصدار أمر باعتقال شخصيات رئيسية يوم 3 ديسمبر، كما وُجهت إليه أيضا تهمة شهادة الزور في محاكمة الرئيس السابق يون، وفي المحكمة العسكرية التي أدلى فيها بشهادته حول دخول قوات الأحكام العرفية عنوة إلى هيئة مراقبة الانتخابات.كما وُجهت إلى مون اتهامات بإصدار أمر بنشر قوات إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، وتسريب معلومات مخابراتية عسكرية وانتهاك قانون حماية المعلومات الشخصية.