شركة الكهرباء الكورية تُجمّد أسعار الكهرباء للربع الثالث

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قررت شركة الكهرباء الحكومية الكورية تجميد أسعار الكهرباء للربع الثالث من هذا العام.وأعلنت شركة الكهرباء الكورية، كيبكو، أمس الاثنين، أنها ستُبقي على سعر وحدة الوقود المُعدّل، وهو عامل رئيسي في تحديد أسعار الكهرباء، عند مستواه الحالي البالغ خمسة وون للكيلوواط/ساعة، للفترة من يوليو إلى سبتمبر.وتُحسب أسعار الكهرباء بجمع تكلفة الوقود الأساسية، ورسوم تغير المناخ والبيئة، ومعدل تعديل تكلفة الوقود.ويُحدد معدل تعديل تكلفة الوقود قبل كل ربع سنوي بناء على أسعار مصادر الطاقة، مثل الفحم والغاز الطبيعي المسال، في الأشهر الثلاثة السابقة.وأفادت كيبكو بأن الحكومة قد أصدرت تعليمات لها بالحفاظ على السعر الحالي البالغ خمسة وون للكيلوواط/ساعة في الربع الثالث، بالنظر إلى وضعها المالي وحجم رسوم تكلفة الوقود غير المُعدّلة في الماضي.وأضافت الشركة المثقلة بالديون أنه طُلب منها أيضا مواصلة جهودها لتطبيع إدارتها.