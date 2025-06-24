أواسيس ماركت تستحوذ على منصة تيمون بعد موافقة المحكمة

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وافقت محكمة محلية على استحواذ شركة أواسيس ماركت، وهي شركة توصيل بقالة، على منصة التجارة الإلكترونية تيمون.وأعلنت محكمة الإفلاس في سيول أمس الاثنين موافقتها على الاستحواذ الإجباري بناء على أحكام حماية حقوق الدائنين المنصوص عليها في خطة إعادة التأهيل التي قدمتها شركة أواسيس.ورغم أن الخطة لم تحصل على موافقة أغلبية الدائنين، ورُفضت خلال اجتماع عُقد يوم 20 يونيو، إلا أن المحكمة أصدرت موافقتها على الخطة لامتثالها لمبدأ ضمان قيمة التصفية، موضحة أنها حظيت بدعم 59.47% من حقوق تصويت الدائنين.وأشارت المحكمة أيضا إلى أن جميع مدفوعات الاستحواذ قد سُددت من خلال عمليات دمج واستحواذ جرت قبل الموافقة على خطة إعادة التأهيل.كما أشارت المحكمة إلى قدرة شركة أواسيس على الاستمرار في إدارة أعمال منصة تيمون، مما يُسهم أيضا في ضمان بقاء موظفيها.