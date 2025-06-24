كوسبي ينهي موجة صعود استمرت 5 أيام بعد الغارات الجوية الأمريكية على إيران

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أغلق المؤشر المركب لأسعار الأسهم الكورية، كوسبي، على انخفاض أمس الاثنين، منهيا موجة صعود استمرت خمسة أيام، وذلك بسبب تزايد الشكوك بعد أن شنت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع.وخسر مؤشر البورصة الكورية، كوسبي، 7.37 نقطة، أي 0.24%، ليغلق عند 3014.47 نقطة.وكان كوسبي قد تجاوز مستوى ثلاثة آلاف نقطة يوم الجمعة بفضل تفاؤل المستثمرين بشأن سياسات الرئيس "لي جيه ميونغ" الجديدة، إلا أن هذه المكاسب تضاءلت بعد أن شنت الولايات المتحدة غارات جوية على ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما زاد من تفاقم التوتر في الشرق الأوسط.وتصدرت أسهم الرقائق والتكنولوجيا الحيوية موجة انخفاض السوق، حيث انخفضت أسهم سام سونغ للإلكترونيات بنسبة 2.52%، وسام سونغ بيولوجيكس بنسبة 2.36%.وتراجعت أيضا أسهم البطاريات والآلات الثقيلة، حيث انخفضت أسهم شركة إل جي إنرجي سوليوشن بنسبة 3.61%، وهان هوا إيروسبيس بنسبة 2.03%.وخسر مؤشر كوسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، 6.74 نقطة، أي 0.85%، ليغلق عند 784.79 نقطة.