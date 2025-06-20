ترامب يعلن موافقة إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران اتفقتا على "وقف إطلاق نار شامل وكامل".وفي منشور كتبه على حسابه على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي أمس الاثنين، قال ترامب إن وقف إطلاق النار سيبدأ خلال ست ساعات تقريبا، وبعد 12 ساعة ستُعتبر الحرب "منتهية".وأضاف ترامب أن إيران ستبدأ رسميا وقف إطلاق النار، وفي الساعة الثانية عشرة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار، وفي الساعة الرابعة والعشرين سيُعلن العالم رسميا انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوما.وأشار إلى أنه خلال كل وقف لإطلاق النار، سيحافظ الطرفان على السلام والاحترام.وتابع ترامب أنه بافتراض أن كل شيء يسير كما ينبغي، فإنه يود أن يهنئ كلا البلدين على شجاعتهما وذكائهما لإنهاء الحرب التي استمرت 12 يوما.ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه لم يصدر أي رد رسمي حتى الآن من قبل إسرائيل أو إيران بشأن وقف إطلاق النار.