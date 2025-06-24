مؤشر ثقة المستهلك في كوريا يُسجل أعلى مستوى في أربع سنوات

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ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي، مسجلا أعلى مستوى له في أربع سنوات خلال شهر يونيو الجاري، مدفوعا بتوقعات الحكومة الجديدة وميزانيتها التكميلية.ووفقا للبنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك المُركّب إلى 108.7 نقطة في يونيو، بزيادة قدرها 6.9 نقطة مقارنة بالشهر الماضي.ونما المؤشر للشهر الثالث على التوالي، مسجلا أعلى مستوى له في أربع سنوات منذ يونيو 2021، عندما سجل 111.1 نقطة.يذكر أن قراءة المؤشر بأكثر من 100 نقطة تدل على تفوق عدد المتفائلين على عدد المتشائمين.وأوضح البنك المركزي الكوري أن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك جاء مدفوعا بانحسار حالة عدم اليقين السياسي بعد الانتخابات الرئاسية، وتوقعات الميزانية التكميلية للحكومة الجديدة، وغيرها من إجراءات التحفيز.وقد ارتفع المؤشر الفرعي الذي يقيس التوقعات الاقتصادية للمستهلكين بحوالي 16 نقطة مقارنة بالشهر الماضي إلى 107 نقاط، في حين ارتفع مؤشر أسعار المساكن بحوالي تسع نقاط إلى 120 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021.