الرئيسان الكوري والإندونيسي يناقشان تعزيز المشاركة الاستراتيجية الخاصة

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تحدث الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مع الرئيس الإندونيسي "برابو سوبيانتو" هاتفيا أمس الاثنين، حيث ناقشا سبل تعزيز المشاركة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين.وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "كانغ يو جونغ" في إحاطة صحفية أمس، بأن الرئيس الإندونيسي هنأ الرئيس الكوري على انتخابه، وأعرب عن أمله في توثيق التعاون وتعميق العلاقات الثنائية، ووصف كوريا الجنوبية بأنها "صديقة قديمة وشريكة استراتيجية". ومن جانبه، أكد الرئيس الكوري أن حكومته تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع إندونيسيا، التي تعد شريكا رئيسيا لها في رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان.واتفق الرئيسان على مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة والاستثمار، والصناعات المستقبلية المتقدمة، وصناعات الدفاع والأسلحة.وخلال المكالمة، دعا لي برابو لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، المقرر عقدها في أكتوبر في مدينة كيونغ جو في كوريا الجنوبية، كما اتفقا على الحفاظ على التواصل الوثيق لتعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين.