الولايات المتحدة تُبقي على حالة الطوارئ الوطنية بسبب تهديدات كوريا الشمالية

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قررت الولايات المتحدة تمديد أمر تنفيذي ساري المفعول منذ عام 2008، يُعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب تهديدات كوريا الشمالية، وذلك استنادا إلى قانون الطوارئ الوطنية الأمريكي لعام 1976.ووفقا للسجل الفيدرالي الأمريكي أمس الاثنين، أعلن البيت الأبيض في إشعار أصدره يوم الجمعة الماضي أن حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بكوريا الشمالية سوف تستمر لمدة عام إضافي. وكان من المقرر أن ينتهي الأمر التنفيذي السابق يوم الخميس.وأوضح البيت الأبيض في الإشعار أن وجود وخطر انتشار المواد الانشطارية القابلة للاستخدام في صنع الأسلحة في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى تصرفات وسياسات حكومة كوريا الشمالية، لا تزال تُشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي.وبموجب قانون الطوارئ الوطنية، يحق لرئيس الولايات المتحدة إعلان حالة الطوارئ وتوسيع صلاحياته الإدارية للتعامل مع أي أزمة وطنية.