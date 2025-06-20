إجلاء 45 مواطنا كوريا من إسرائيل إلى مصر

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قامت حكومة كوريا الجنوبية بإجلاء 45 مواطنا كوريا من إسرائيل إلى مصر، على خلفية استمرار الصراع المسلح بين إسرائيل وإيران.وقالت وزارة الخارجية الكورية إنها قامت بإجلاء 44 كوريا مقيما، وزائر كوري لديه جنسية أمريكية، إلى مصر بعد ظهر أمس الاثنين، وذلك بناء على تنسيق بين جمعية الكوريين في مصر ونظيرتها في إسرائيل، والسفارتين الكوريتين في مصر وإسرائيل.وفي هذا السياق، نقلت السفارة الكورية في إسرائيل أولئك الكوريين حتى الحدود المصرية، حيث تسلمتهم من هناك السفارة الكورية لدى مصر، ونقلتهم إلى القاهرة، حيث ستقوم بتوفير الإقامة لهم وتقديم الدعم القنصلي، بما في ذلك إعادتهم إلى كوريا جوا.وقد أوصت وزارة الخارجية الكورية بشدة الكوريين الذين لا يزالون يقيمون في كل من إسرائيل وإيران بالمغادرة السريعة، مشيرة إلى ارتفاع مستوى تحذير السفر في جميع أنحاء البلدين إلى المستوى الثالث المتمثل في التوصية بالمغادرة، وذلك بدءا من يوم 17 من الشهر الجاري.