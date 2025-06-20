كوريا الشمالية تعقد اجتماعا حزبيا لتقييم نتائج العمل خلال النصف الأول من العام

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عقد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الاجتماع العام الموسع الثاني عشر للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الحاكم خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو، لمناقشة نتائج العمل في النصف الأول من هذا العام واتجاهات السياسات في النصف الثاني.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم أن الاجتماع استهدف تقييم تنفيذ السياسات الرئيسية الوطنية لهذا العام، وإعادة تحديد محاور العمل واتجاهات النضال في النصف الثاني من العام، ومناقشة واتخاذ القرارات بشأن المسائل المطروحة في سياق توسيع وتعميق الخطط قصيرة وطويلة المدى للبناء الاقتصادي.وكان من المتوقع أن يصدر كيم رسالة تجاه الخارج، خاصة تجاه كوريا الجنوبية، بشأن إعلان الحكومة الكورية الجنوبية والحكومة الأمريكية عن رغبتهما في تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.وأضاف التقرير أنه تم خلال الاجتماع تقديم تقارير حول نتائج العمل في مختلف المجالات بما في ذلك السياسة والاقتصاد والدفاع، ومناقشة مسألة تنظيم الحزب.