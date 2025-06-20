كوريا تستعيد ضريحا ملكيا يرجع لعصر مملكة جوسون

Photo : YONHAP News

استعادت كوريا الجنوبية هيكلا يعتقد أنه ضريح ملكي يرجع لعصر مملكة جوسون، بعد حوالي 100 عام من نقله إلى اليابان.وصرحت هيئة التراث الوطني الكورية ومؤسسة التراث الثقافي الكوري في الخارج اليوم بأنهما استعادتا مكونات هذا الهيكل التاريخي بعد أن أبرمتا مذكرة تفاهم في شهر يونيو من العام الماضي مع الراهب "ساتو داكاو" مدير معبد "كو دوك وون" في اليابان، والذي يحتفظ بهذا الهيكل الخشبي الذي يأخذ أسلوب الأضرحة الملكية في نهاية عهد مملكة جوسون.وأوضحت هيئة التراث الكورية أن نتائج البحث والدراسة لهذا الهيكل تشير إلى أنه بحجم ضريح ملكي رفيع المستوى، ويحتوي على مواد زخرفية تظهر في بناء القصور أو بيوت العائلات الملكية.وأظهر تحليل الأنماط والأصباغ المستخدمة في الهيكل أن إعادة تلوينه تمت في الفترة ما بين أواخر القرن الثامن عشر وأواخر القرن التاسع عشر.ويُعتقد أن هذا الهيكل قد تم التبرع به من قِبَل بنك جوسون شيكسان في عام 1924 إلى الرئيس الأول لشركة يامايتشي للأوراق المالية "سوغينو كيسي".وبعد ذلك، تبرع سوغينو كيسي بهذا الهيكل لمعبد كو دوك وون في مدينة كاماكورا اليابانية في ثلاثينيات القرن الماضي، وقد استخدمه المعبد منذ ذلك الحين كمكان للصلاة.