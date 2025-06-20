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الثقافية

كوريا تستعيد ضريحا ملكيا يرجع لعصر مملكة جوسون

Write: 2025-06-24 13:26:19Update: 2025-06-24 13:41:41

كوريا تستعيد ضريحا ملكيا يرجع لعصر مملكة جوسون

Photo : YONHAP News

استعادت  كوريا  الجنوبية هيكلا  يعتقد  أنه  ضريح  ملكي  يرجع  لعصر  مملكة  جوسون، بعد  حوالي  100  عام  من  نقله  إلى  اليابان.
وصرحت  هيئة  التراث الوطني  الكورية  ومؤسسة التراث  الثقافي  الكوري في  الخارج  اليوم  بأنهما  استعادتا مكونات  هذا  الهيكل التاريخي  بعد  أن  أبرمتا  مذكرة  تفاهم  في  شهر  يونيو  من  العام  الماضي  مع  الراهب  "ساتو داكاو"  مدير  معبد  "كو  دوك  وون"  في  اليابان،  والذي  يحتفظ  بهذا  الهيكل  الخشبي الذي  يأخذ  أسلوب  الأضرحة  الملكية في  نهاية  عهد  مملكة  جوسون.
وأوضحت  هيئة  التراث الكورية  أن  نتائج  البحث  والدراسة لهذا  الهيكل  تشير  إلى  أنه  بحجم  ضريح  ملكي  رفيع  المستوى،  ويحتوي على  مواد  زخرفية تظهر  في  بناء  القصور  أو  بيوت  العائلات الملكية.
وأظهر  تحليل  الأنماط والأصباغ  المستخدمة  في  الهيكل  أن  إعادة  تلوينه تمت  في  الفترة ما  بين  أواخر  القرن  الثامن عشر  وأواخر  القرن  التاسع  عشر.
ويُعتقد  أن  هذا  الهيكل  قد  تم  التبرع به  من  قِبَل  بنك  جوسون  شيكسان  في  عام  1924  إلى  الرئيس الأول  لشركة  يامايتشي للأوراق  المالية  "سوغينو كيسي".
وبعد  ذلك،  تبرع  سوغينو  كيسي  بهذا  الهيكل لمعبد  كو  دوك  وون  في  مدينة  كاماكورا اليابانية  في  ثلاثينيات القرن  الماضي،  وقد  استخدمه  المعبد منذ  ذلك  الحين  كمكان  للصلاة.
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