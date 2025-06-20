كوريا تحتل مراكز متدنية في توظيف الفئات الضعيفة ضمن منظمة التعاون الاقتصادي

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أظهر تحليل حديث أن معدلات توظيف الفئات الضعيفة في كوريا الجنوبية، بمن في ذلك الشباب والنساء وكبار السن، قد شهدت ارتفاعا طفيفا خلال السنوات الـ10 الماضية، ومع ذلك، لا تزال هذه المعدلات تحتل مراكز متوسطة إلى منخفضة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما يستدعي تعزيز سياسات الدعم المخصصة ذات الصلة.ووفقا لجمعية رجال الأعمال الكوريين، بلغ معدل توظيف الشباب 45% في عام 2023، بينما وصل معدل توظيف النساء إلى 61.4%، وكبار السن إلى 69.9%، وبالتالي احتلت كوريا الجنوبية المركز الـ27 في مجال الشباب بين 35 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، وفي المركز الـ27 في مجال النساء، والمركز الـ15 في مجال كبار السن، من بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 38 دولة.وبالمقارنة مع عام 2014، ارتفعت معدلات التوظيف لجميع الفئات الثلاث، إلا أن أيا من هذه الفئات لم تحتل مركزا متقدما في ترتيب الدول الأعضاء في المنظمة.وعلى وجه الخصوص، ارتفع معدل توظيف الشباب بشكل عام، إلا أن عدد الشباب الذين يعملون في وظائف بدوام كامل انخفض، وهو ما يشير إلى تدهور في جودة التوظيف.وقد انخفض عدد العاملين الشباب بدوام كامل من حوالي مليون و200 ألف في عام 2014 إلى 800 ألف في عام 2023، ليسجل انخفاضا سنويا بنسبة 4.4% في المتوسط، وهو أقل معدل نمو سنوي بين دول المنظمة.