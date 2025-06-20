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السياسية

البرلمان الكوري يعقد جلسات استماع للمرشح لمنصب رئيس الوزراء

Write: 2025-06-24 13:27:32Update: 2025-06-24 13:43:26

البرلمان الكوري يعقد جلسات استماع للمرشح لمنصب رئيس الوزراء

Photo : YONHAP News

بدأ  البرلمان  الكوري اليوم  الثلاثاء  عقد  جلسات  استماع على  مدار  يومين، لتأكيد  تعيين  المرشح لمنصب  رئيس  الوزراء "كيم  مين  سوك".
وفي  هذا  السياق، عقدت  اللجنة  الخاصة للتحقيق  في  التعيينات، والمعنية  بالموافقة  على  تعيين  رئيس  الوزراء،  جلسة  استماع  لكيم  في  الساعة العاشرة  صباحا.
وكانت  هذه  أول  جلسة  استماع لمرشح  لرئاسة  الوزراء تُعقد  دون  شهود،  وذلك  بعد  فشل  الأحزاب من  المعسكرين  الحاكم والمعارض  في  الاتفاق على  استدعاء  الشهود.
ووفقا  للوائح،  كان  يتوجب  إرسال  طلبات  استدعاء الشهود  قبل  5  أيام  من  جلسة  الاستماع، أي  حتى  يوم  20  يونيو، لكن  الأحزاب  لم  تتوصل  إلى  اتفاق  بشأن  قائمة  الشهود.
وقد  طالب  حزب  "قوة  الشعب" المعارض  الرئيسي  المرشح "كيم"  بالتنحي  طواعية، أو  قيام  الرئيس "لي"  بسحب  ترشيحه، زاعما  أن  تبريراته حول  شبهات  تكوين  ثروته  غير  واضحة،  وأن  المعلومات  المقدمة غير  كافية  للتحقق منها.
وفي  المقابل،  وصف  الحزب  الديمقراطي الحاكم  هجوم  حزب  قوة  الشعب  على  المرشح بأنه  "هجوم  غير  مسؤول"،  وطالبه بالتعاون  في  المصادقة على  تعيين  رئيس  الوزراء  ومعالجة مشروع  الميزانية  الإضافية، بدلا  من  "عرقلة شؤون  الدولة".
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