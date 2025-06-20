الرئيس الكوري يؤكد على ضرورة تعويض ضحايا الحرب

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أكد الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" على ضرورة تقديم تعويض وتقدير كبيرين لمن قدموا "تضحيات خاصة" لحماية الوطن، والبحث عن طرق إضافية لتحقيق ذلك الغرض.جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء صباح اليوم، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والسبعين على اندلاع الحرب الأهلية الكورية، والتي ستصادف الغد الأربعاء الخامس والعشرين من يونيو.وقال الرئيس إن الأمن مسألة بالغة الأهمية، ويتعلق بحماية قيم المجتمع الكوري، مشددا على أن الانتصار دون قتال هو الأمر الأكثر أهمية، وأن الأمن الأكثر رسوخا هو حالة لا تستدعي القتال، أي من خلال إحلال السلام.وأشار الرئيس أيضا إلى أن المجتمع لم يقم بما يكفي لتقديم تعويضات لأي شخص أو مجموعة أو منطقة ضحت من أجل المجتمع بأسره.وأضاف أنه يبدو أن هناك شعورا واسع النطاق بالظلم في أجزاء من المجتمع الكوري، مفاده أن "الأذكياء يفلتون، والضعفاء فقط هم من يُضحّى بهم".