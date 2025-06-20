كوريا تطالب الولايات المتحدة بالإعفاء من الرسوم الجمركية

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طالبت كوريا الجنوبية الولايات المتحدة بالإعفاء من الرسوم الجمركية الإضافية، وذلك في أول مفاوضات رفيعة المستوى بين البلدين بشأن الرسوم الجمركية منذ تولي الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" السلطة.وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس الثلاثاء أن كبير المفاوضين التجاريين الكوريين "يو هان كو" أجرى محادثات مع وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" والممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير"، في واشنطن، حيث أكد المسؤول الكوري على أهمية حصول كوريا الجنوبية على إعفاء من الرسوم الجمركية المتبادلة البالغة 25% التيتفرضها الولايات المتحدة، ومن الرسوم الجمركية على سلع محددة على السيارات ومنتجات الصلب.وأضافت الوزارة أن الجانبين أكدا التزامهما بالتوصل إلى اتفاق ذي منفعة متبادلة في أقرب وقت ممكن.كما أكدت أن المحادثات الجارية لا تقتصر على الرسوم الجمركية فحسب، بل تشمل أيضا تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف قطاعات الصناعة التحويلية.بالإضافة إلى ذلك، أعرب المسؤول التجاري الكوري عن مخاوف الصناعات المحلية بشأن التطورات الأخيرة في سياسة الرقابة على الصادرات الأمريكية.