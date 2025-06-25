كوسبي يتجاوز 3100 نقطة لأول مرة منذ ما يقرب من 4 أعوام

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ارتفع مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب، كوسبي، أمس الثلاثاء، متجاوزا مستوى 3 آلاف و100 نقطة لأول مرة منذ 3 أعوام وتسعة أشهر، وذلك في أعقاب أنباء عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما هدّأ من مخاوف المستثمرين.وأغلقت مؤشر البورصة الكورية الرئيسي عند مستوى 3 آلاف و103 نقاط و64 جزءا من النقطة، بزيادة قدرها 89 نقطة و17 جزءا من النقطة، أي بما نسبته 2.96%، مقارنة بالجلسة السابقة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يغلق فيها مؤشر كوسبي فوق مستوى ثلاثة آلاف و100 نقطة منذ 27 سبتمبر 2021، عندما وصل إلى مستوى ثلاثة آلاف و133 نقطة.كما ارتفع مؤشر كوسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، ليغلق عند مستوى 800 نقطة، بزيادة قدرها 16 نقطة و14 جزءا من النقطة، أي يما نسبته 2.06%، وهو ما يُمثل أول إغلاق للسوق الثانوية فوق مستوى 800 نقطة منذ 1 أغسطس 2023.